شاهد بالفيديو.. شاهد .. حريق ضخم في مطعم الحاج شرقي العاصمة بغداد

2021/12/10 | 01:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q8UX-UZ2P28

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