’أوميكرون’ يصل إلى الأردن.. تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد من كورونا

2021/12/10 | 01:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، عن تسجيل أول اصابتين بمتحور "أوميكرون" في المملكة.

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وذكرت الوزارة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، تابعه "ناس"، أن "الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان".

واضافت أن "الإصابة الثانية تعود لمواطن اردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة".

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