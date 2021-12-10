مسرور بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الداخلية البريطانية بشان اوضاع المهاجرين الكرد في أوروبا

2021/12/10 | 01:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.وذكر بيان لحكومة الاقليم انه جرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، بالإضافة إلى القناة الإنكليزية (بحر المانش).وعبّر بارزاني عن قلقه إزاء الوضع العصيب الذي يمر به المهاجرون الكرد على الحدود البيلاروسية - البولندية والقناة الإنكليزية، مؤكداً ضرورة التعامل معهم وفقاً للقانون الدولي وتزويدهم بالمساعدات والإغاثات الإنسانية.وأشار إلى أن تهديدات الإرهاب ومخاطره وعدم استقرار الوضع الأمني أحد أسباب ازدياد الهجرة.و شدد رئيس الحكومة على أهمية التنسيق بين بريطانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل لمشكلة المهاجرين.وأعلن استعداد حكومة إقليم كردستان للتنسيق مع الحكومة الاتحادية والدول الأوروبية بهذا الشأن، ولا سيما تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى إقليم كردستان.واشار البيان الى انه تم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العصابات والمهربين الذين يخدعون ويضللون المهاجرين./انتهى9

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