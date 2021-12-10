تأهل مباشر لسبارتاك وغلطة سراي على حساب نابولي ولاتسيو في يوروبا ليغ

2021/12/10 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم سبارتاك موسكو الروسي وغلطة سراي التركي صدارة المجموعتين الثالثة والخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وبالتالي التأهل إلى ثمن النهائي مباشرة، وذلك على حساب فريقين إيطاليين هما نابولي ولاتسيو الخميس في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

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