تضاريس التطبيع في ليالي باريس - جواد بولس

2021/12/10 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس أصدرت "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافيّة لاسرائيل" في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم بيانًا، تراجعت فيه عمليًا عن موقفها السابق ودعت إلى ضرورة مقاطعة فعاليات مهرجان "عيد اللغة العربية"، الذي أطلقه "معهد العالم العربي" في باريس؛ وذلك، كما جاء في البيان، بعد "ورود معلومات جديدة للحملة حول معرض "يهود الشرق"، المعلن عن إقامته ضمن نشاطات المهرجان منذ البداية".



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