وزير العمل يصدر توجيها بشأن ذوي الاعاقة

2021/12/10 | 02:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الخميس، توجيها بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.وقال الركابي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وجه بتبسيط الاجراءات لفئة ذوي الاعاقة المستفيدين من الحماية الاجتماعية الخاصة بالبيان السنوي، وذلك باعتماد التقارير الطبية لديهم دون مطالبتهم بفحص طبي جديد".وأضاف أن "هذه الفئة تتطلب اهتماما خاصا نتيجة لوضعها الاستثنائي"، مؤكدا على "التواصل مع المواطنين من هذه الفئة وتسهيل اجراءات المراجعة وانجاز الطلبات الخاصة بهم".وأشار إلى "توجَّـيه هيئة رعاية ذوي الاعاقة بتشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات ذوي الاعاقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة"، مشددا على "عدم ايقاف راتب المعاق المستفيد من الحماية الاجتماعية وتسهيل اجراءات تقسيط المبالغ للذين استلموا مبالغ اضافية من المتراكم".واكد الركابي على "تفعيل شعبة شكاوى المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي واتباع الاجراءات والمعالجات السريعة للمناشدات التي تتطلب تدخلا عاجلا، مع اهمية المتابعة الدقيقة للمعاقين المستفيدين من الحماية الاجتماعية".وفيما يتعلق بالبيان السنوي للحماية الاجتماعية، دعا الوزير "المستفيدين الى عدم الاكتظاظ على اقسام الحماية لكون تحديث البيان السنوي مستمر خلال العام دون تحديد موعد وذلك لتسهيل اجراءات انجاز معاملاتهم".وأوضح البيان أن "ذلك كان خلال ترؤس الوزير لاجتماع الملاك المتقدم لهيئتي رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والحماية الاجتماعية".

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