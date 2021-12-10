العراق وقمة بايدن للديمقراطية

2021/12/10 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد دعوته للمشاركة في قمة الديمقراطية.ما هي التحديات التي تواجه الحكومة العراقية؟

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