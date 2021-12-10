بايدن جدّد خلال اتصاله بزيلينسكي التأكيد على

2021/12/10 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أكّد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتّصال هاتفي، الخميس، "الالتزام الراسخ" للولايات المتّحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة التهديدات العسكرية الروسية.

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