نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان وتعترف بالصين

2021/12/10 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نيكاراغوا، الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان واعترافها بـ"صين واحدة" تمثّلها حكومة بكين.

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