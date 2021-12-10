مصرع عشرات المهاجرين بحادث مروري في المكسيك

2021/12/10 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 49 مهاجرا على الأقل مصرعهم وأصيب 37 آخرون بجروح في حادث مروري وقع الخميس في جنوب شرق المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات.

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