قطرة عين قد تغني عن ارتداء النظارات

2021/12/10 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي إيه" على قطرة عين "Vuity" قد تغني عن ارتداء النظارات خاصة لمن يعانون من عدم وضوح الرؤية أو ما يعرف بـ"قصر النظر الشيخوخي".

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