مقتل 138 شخصا في ثلاثة أسابيع في غرب دارفور

2021/12/10 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 138 شخصا على الأقل في غرب دارفور في اشتباكات قبلية اندلعت قبل ثلاثة أسابيع وتجددت هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت الخميس لجنة الأطباء في الولاية الواقعة في غرب السودان.

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