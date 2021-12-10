إسلام أباد تفرج عن 100 عنصر من طالبان باكستان

2021/12/10 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت إسلام أباد عن حوالى مئة عنصر من حركة طالبان-باكستان التي وافقت من جانبها على تمديد الهدنة السارية بينها وبين القوات الحكومية منذ مطلع نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلن الطرفان الخميس.

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