عذابك يشبهك كثيرا .... أربع قصائد - منى حلمي

2021/12/10 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي 1 – الاعتراف بالهزيمة " انتصار" ------------------------- وأنا فى كامل قواى العقلية وباختيارى دون غصب أو ايحاء أقر وأعترفبهزيمتى أمام الحياة حاولت سنوات قدر طاقتى واستطاعتى لكننى كنت دائما الطرف الأضعفالذى يناطح وحده طواحين الهواء لا مهرب من حكم القدر جربت جميع الطرق والحيل والأشياءكلها ترجعنى الى حيث بدأت لأكون عظة وعبرة للبشر ......





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