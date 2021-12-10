في يوم العالمي لحقوق الإنسان.. الإنسان بلا حقوق - فواد الكنجي

2021/12/10 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فواد_الكنجي يحتفل العالم كل عام في العاشر من كانون الأول باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ بعد إن تم في هذا اليوم الإقرار عن (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) من قبل (الجمعية العامة للأمم المتحدة) عام 1948، الذي يعتبر بكل المقاييس الحقوقية أهم وثيقة من الوثائق الدولية في مجال حقوق الإنسان .وطوال العقود الماضية وتبعا لما ورد في لائحة حقوق الإنسان وبما تم عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية لتعزيز من حقوق الإنسان الأساسي ......





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