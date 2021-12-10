طالبان تصادر أراضي الأوزبك والتركمان وتمنحها لأعضائها

2021/12/10 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تعهداتها للمجتمع الدولي، تستمر حملة حركة طالبان ضد الأقليات في أفغانستان، و تجبرهم على إخلاء منازلهم وأراضيهم، وفق تقرير من موقع لـ"راديو آزادي".

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