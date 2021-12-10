التعليم توضح بشأن اعلان نتائج القبول المركزي

2021/12/10 | 07:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملف القبول المركزي يمثل مفصلا سنويا مهما يتطلع اليه الطلبة وعوائلهم.

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