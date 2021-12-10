إسلام أباد تفرج عن مئة عنصر من طالبان-باكستان

2021/12/10 | 08:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفرجت إسلام أباد عن حوالى مئة عنصر من حركة طالبان-باكستان التي وافقت من جانبها على تمديد الهدنة السارية بينها وبين القوات الحكومية منذ مطلع تشرين الثاني الماضي، بحسب ما أعلن الطرفان.

وقال مسؤول حكومي مقرّه في بيشاور إنّ "ما يصل إلى 100 من مقاتلي طالبان أُطلق سراحهم في الأيام الـ10 أو الـ15 الماضية.



إنّهم مقاتلون من الدرجة الثانية وسيظلّون تحت المراقبة".

وبيشاور، المدينة الكبيرة في شمال غرب البلاد، تقع على مقربة من منطقة القبائل المتاخمة لأفغانستان والتي تنشط فيها حركة طالبان باكستان.

بدوره، أكّد مسؤول أمني محلّي أنّ مقاتلي طالبان أطلق سراحهم من سجون تقع في ولاية خيبر بختونخوا، وعاصمتها بيشاور.

وأضاف أنّ المفرج عنهم سيظلّون تحت المراقبة ولن يعودوا إلى أفغانستان.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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