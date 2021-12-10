مقتل 138 شخصاً في اشتباكات غرب دارفور

2021/12/10 | 08:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قتل 138 شخصاً على الأقلّ في غرب دارفور في اشتباكات قبلية اندلعت قبل ثلاثة أسابيع وتجدّدت هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت لجنة الأطباء في الولاية الواقعة في غرب السودان.

وقالت لجنة الأطباء في بيان:"تجدّدت أحداث العنف الدموية في محلية جبل مون أقصى شمال الولاية مخلّفة حصيلة جديدة من القتلى والجرحى، وخسائر في الممتلكات وإحراق للقرى".

وأضاف البيان أنّ "اللّجنة أحصت 25 قتيلاً وأربعة جرحى نتيجة هذه الأحداث، فضلاً عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين قرب قرية تنجكي بمحلية سربا المجاورة لمحلية جبل مون".

وأوضحت اللجنة أنّه "بهذا يرتفع عدد الضحايا الذين وثّقتهم لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في محليات كرينك، جبل مون وسربا منذ 17 تشرين الثاني إلى 138 قتيلاً و106 جرحى".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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