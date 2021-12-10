2021/12/10 | 08:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تراجع النفط يوم الجمعة مع بيع المتعاملين الخام لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي هذا الأسبوع بفضل ثقة متزايدة في أن الانتشار السريع للسلالة أوميكرون من فيروس كورونا لن يلحق الضرر بالنمو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يتجه لتسجيل زيادة اسبوعية قوية المركز الخبري الوطني.

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