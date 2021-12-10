2021/12/10 | 08:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح ملعب غراند هاربور للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية مسرحًا لمطاردة شرسة بين الشرطة وسيارة رباعية الدفع تقودها امرأة بشكل جنوني فوق ممرات الملعب وبالقرب من اللاعبين بشكل خطير، وقال أحد لاعبي الغولف إن سيارة المشتبه بها أخطته بمقدار 3 أقدام.تقرير الزميلة، جين موس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا ترصد لحظة اقتحام سيارة تقودها امرأة ملعب غولف وفرار اللاعبين أمامها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا ترصد لحظة اقتحام سيارة تقودها امرأة ملعب غولف وفرار اللاعبين أمامها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).