2021/12/10 | 08:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من286.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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