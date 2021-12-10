2021/12/10 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكمل فريق فياريال الإسباني عقد الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أتالانتا الإيطالي (3-2).

وأسدل الستار على مباريات دور المجموعات، مساء يوم الأربعاء، باستثناء لقاء فريق أتالانتا وضيفه فياريال، الذي تأجل بسبب تساقط كثيف للثلوج في مدينة بيرغامو الإيطالية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر موقعه الرسمي، أن قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، ستجرى في مقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية، يوم الاثنين المقبل.

طريقة سحب القرعة

سيتم وضع سلتين، أحداهما تضم متصدري المجموعات (المصنفين)، والأخرى ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة)، وبناء على ذلك سيتواجه فريق مصنف مع آخر غير مصنف.

ولا يمكن أن يتواجه فريقان ينتميان لنفس البلد، ولا يمكن أيضا للفرق مواجهة الأندية التي قابلتها خلال دور المجموعات.

وفي ما يلي القائمة الكاملة للأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال:

المجموعة الأولى (A):

1- مانشستر سيتي (إنجلترا)

2- باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية (B):

1- ليفربول

2- أتلتيكو مدريد

المجموعة الثالثة (C):

1- أياكس أمستردام

2- سبورتينغ لشبونة

المجموعة الرابعة (D):

1- ريال مدريد

2- إنتر ميلان

المجموعة الخامسة (E):

1- بايرن ميونيخ

2- بنفيكا

المجموعة السادسة (F):

1- مانشستر يونايتد

2- فياريال

المجموعة السابعة (G):

1- ليل

2- ريد بول سالزبورغ

المجموعة الثامنة (H):

1- يوفنتوس

2- تشيلسي

مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022)

مباريات الذهاب، أيام: (15، و16، و22، و23) شباط المقبل.

مباريات الإياب، أيام: (8، و9، و15، و16) اذار 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائمة النهائية للمتأهلين إلى دور الـ16 من دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائمة النهائية للمتأهلين إلى دور الـ16 من دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).