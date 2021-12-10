ريزگار وأصحابه الأخيار - عايد سعيد السراج

2021/12/10 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عايد_سعيد_السراج حوار ياحوار يا مانحاً للناسحرية القراريا سيّد الأفكاريا طالعاً من شقوق الأرض ، كَفَلَق ِ النهار ْيا حاملاً راية السلام والحقيقة يا هازم الأشرارْ بيته مُسيّج بالطين ، والريحان ْوفي عروقه, جذوع ياسمين ْويفهم لغته الناس أجمعين ْيا أيها المسكون بهمِّهميا حاملاً راية الشعوب ْويداه تهدهدان , طفلاً ......





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