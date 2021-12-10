2021/12/10 | 08:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من286.4 مليون إصابة، والوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.وحسب بيانات الجامعة تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 794.647 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.660.358 تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.457 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.177.059.وجاءت في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 474.111 وإجمالي إصابات 34.666.241.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ295.894 وإجمالي إصابات 3.908.534.وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 280.427 وإجمالي إصابات 9.752.340.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات201.490 وإجمالي إصابات 2.248.447وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.592 وإجمالي إصابات 10.722.083.وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.918 وإجمالي إصابات 4.258.560.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.551 وإجمالي إصابات 5.164.780.تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.524 وإجمالي إصابات 6.147.872./انتهى

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