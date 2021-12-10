تحكيم مستقل.. تصاعد الخلاف بين

2021/12/10 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة إيرباص، الخميس، أنها مستعدة للجوء إلى تحكيم مستقل لمحاولة تسوية نزاعها مع الخطوط الجوية القطرية التي أوقفت طائرات "أيه 350" بسبب تدهور سطح جسم الطائرة.

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