2021/12/10 | 09:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني لقي لاعب فريق وداد مستغانم الجزائري لكرة القدم، عماد سليماني، مصرعه، أمس الخميس، إثر حادث مرور أليم في الجزائر.ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع “فيسبوك”، بيانا أكدت فيه رحيل لاعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة لاعب جزائري في حادث سير مروع المركز الخبري الوطني.

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