فيديو السعودي خالد العتيبي يروي ما حصل بعد اعتقاله بفرنسا يثير تفاعلا

2021/12/10 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات خالد العتيبي المواطن السعودي الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية للاشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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