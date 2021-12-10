بطلقات مدفعية وخيالة.. تداول فيديو موكب ولي عهد السعودية بمراسم استقباله في البحرين

2021/12/10 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في البحرين، ضمن جولة خليجية يقوم بها.

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