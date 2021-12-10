2021/12/10 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن ثلاثة مرشحين فائزين، الانسحاب من “تحالف العراق المستقل” الذي شكل حديثاً.وجاء ذلك خلال بيان حمل توقيع، المرشحين الفائزين حيدر طارق الشمخي، حسين السعبري، أمير كامل المعموري.وذكر البيان أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنسحاب ثلاثة مرشحين فائزين من “تحالف العراق المستقل” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنسحاب ثلاثة مرشحين فائزين من “تحالف العراق المستقل”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنسحاب ثلاثة مرشحين فائزين من “تحالف العراق المستقل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).