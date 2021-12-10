هيئة الاتصالات توضح بشأن ضريبة كارت النقال وتكشف عن تراخيص جديدة للجيل الرابع

2021/12/10 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجحدّدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، الجهة المسؤولة عن إلغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال، فيما أعلنت عزمها منح تراخيص للجيل الرابع تختلف عن المعمول بها حالياً.وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصال علي المؤيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سبق وأن تم فرض ضريبة مبيعات على بطاقات الشحن ضمن قانون الموازنة الاتحادية ومنذ العام 2015"، لافتاً الى أنها "تؤثر على إيرادات الشركات والنسبة المستحصلة من الهيئة بالإضافة الى أنه يؤثر على الخزينة العامة للدولة".وأشار الى أن "إلغاء الضريبة المفروضة مدار بحث ويتطلب الأمر قراراً برلمانياً بالإلغاء كونها سُنت بقانون".وحول أسباب اقتصار خدمة الـ 4G على شركات الهاتف النقال وعدم شمولها بخدمة الانترنت الخاصة بالأبراج علق المؤيد قائلاً: إن "التقنية المعتمدة في تقديم خدمات الانترنت عن طريق الشركات هي تقنية الWi Fi وهي تختلف عن التقنيات المعتمدة من قبل شركات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال)".وأضاف أن"الهيئة تعتزم منح تراخيص عن طريق آليات محددة للجيل الرابع والأجيال اللاحقة لخدمات الانترنت وهي تختلف اختلافاً جذرياً عن التقنية المعمول بها حالياً وضمن نطاق عمل الخدمات الثابتة".

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