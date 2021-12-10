الرافدين يحدد نسبة الفائدة على الودائع الثابتة للمواطنين مقابل ايداع اموالهم

2021/12/10 | 09:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن منح نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة ستة اشهر لتكون ٤،٥ بالمئة.

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وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الاول 2021)، ان "نسبة الفائدة على حسابات التوفير بلغت ٤ بالمئة للمواطنين الذين يقومون بفتح حساب توفير لايداع اموالهم بالمصرف مقابل الحصول على الفوائد".

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