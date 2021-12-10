الخفاجي يوضح حقيقة غلق أحد الصيدليات في ذي قار

2021/12/10 | 09:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الجمعة، أنه اجرى اتصالا هاتفيا مع نقيب صيادلة العراق، مصطفى الهيتي للاستيضاح حول اسباب غلق النقابة لأحدى الصيدليات الأهلية في المحافظة، وعما اذا كان السبب كما اشيع هو رخص أسعار الأدوية والعقاقير المباعة فيها.

وقال الخفاجي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 كانون الاول 2021)، أن "النقيب الهيتي أكد ان الغلق جاء بعد ملاحظات فنية عن الصيدلية المذكورة، ولا علاقة للأسعار بالسبب"، مؤكدا ان "النقابة ستصدر بيانا توضيحيا حول الأسباب والملاحظات الفنية التي تسبب باتخاذ هذا القرار".

وأغلقت نقابة الصيادلة، يوم امس الخميس، صيدلية الفيحاء في ذي قار بسبب بيع الأدوية بأسعار أرخص من الصيدليات الأخرى، ومنحها مجانا لبعض الفئات محدودي الدخل، على حد قول صاحب الصيدلية.

N.A

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