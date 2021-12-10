الرافدين يحدد نسبة الفائدة على الودائع الثابتة للمواطنين مقابل إيداع أموالهم

2021/12/10 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن منح نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة ستة اشهر لتكون ٤،٥ بالمئة.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "نسبة الفائدة على حسابات التوفير بلغت ٤ بالمئة للمواطنين الذين يقومون بفتح حساب توفير لايداع اموالهم بالمصرف مقابل الحصول على الفوائد".

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