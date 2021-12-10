اسعار النفط تنخفض عالميا

2021/12/10 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انخفضت اسعار النفط اليوم الجمعة بفضل ثقة متزايدة في أن الانتشار السريع للسلالة أوميكرون من فيروس كورونا لن يلحق الضرر بالنمو العالمي والطلب على الوقود.ويتجه الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو صعود بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع،في أول زيادة أسبوعية لهما في سبعة أسابيع، بحسب رويترز.وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي سبعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 70.87 دولاراً للبرميل ، بعدما تراجعت اثنين بالمئة في جلسة متقلبة في اليوم السابق.ونزلت العقود الآجلة لبرنت أربعة سنتات إلى 74.38 دولاراً للبرميل بعدما انخفضت 1.9 بالمئة./انتهى8

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