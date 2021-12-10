نصوص حائرة بين المعنى والروح - عباس علي العلي

2021/12/10 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي أحلامي التي ...مشعوذة هي أحلاميتسحر ....



لي كل صنوف السحر تكتب تعاويذ الودتغريني بلقائك ولو لمرة أبدا لا ...



لا ....لا تعلمأني عصي على السحرفمعي عصا موسىوبرهان ربيوكل آيات الخلاصأذهبي من هنا أيتها الآهاتفقد مزقت قلبي ورميت بهفي طريقها الأثير ليشتم رائحة أنفاس لا تنسى أرجوك لا تمري من هنا عبر المدى &&&&&&انا ورجائيبين رجائي وال ......





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