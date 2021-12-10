الإمارات.. إجراء جديد لملاحقة مهربي المخدرات الدوليين في دبي

2021/12/10 | 09:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا اتفاقا لاسترداد المجرمين بينما تأمل بروكسل في أن يتم تسليمها تجار مخدرات يبحث عنهم القضاء بجد، كما أعلن مصدر رسمي في بروكسل.

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