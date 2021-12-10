من المسؤول عن الإسلاموفوبيا؟ - عبدالخالق حسين

2021/12/10 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالخالق_حسين تعريف الإسلاموفوبيا كما جاء في موسوعة الويكيبيديا كالتالي: ((إسلاموفوبيا، أو رهاب الإسلام (بالإنجليزية: Islamophobia)،‏ هو التحامل والكراهية والخوف من الإسلام، أو من المسلمين.



وبالأخص عندما يُنظَر للإسلام كقوة جيوسياسية، أو كمصدر للإرهاب.



دخل المصطلح إلى الاستخدام في اللغة الإنجليزية عام 1997عندما قامت خلية تفكير بريطانية يسارية التوجه تدعى رنيميد ترست، باستخدامه لإدانة مشاعر الكراهية والخوف و ......





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