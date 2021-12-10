مقتل عشرات المهاجرين جراء حادث سير مروع في المكسيك

2021/12/10 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ما لا يقل عن 53 شخصًا عندما اصطدمت مقطورة بشاحنة وانقلبت في جنوب المكسيك، ويعتقد أن معظم الضحايا من المهاجرين، وفقًا للسلطات المحلية.تقرير مراسلنا مات ريفرز.

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