هيئة الاتصالات توضح بشأن ضريبة كارت النقال

2021/12/10 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدّدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، الجهة المسؤولة عن إلغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال، فيما أعلنت عزمها منح تراخيص للجيل الرابع تختلف عن المعمول بها حالياً.وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصال علي المؤيد في تصريح صحفي، إنه “سبق وأن تم فرض ضريبة مبيعات على بطاقات الشحن ضمن قانون الموازنة الاتحادية ومنذ العام 2015″، لافتاً […]

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