هيئة الاتصالات تحدد الجهة المسؤولة عن إلغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال

2021/12/10 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدّدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، الجهة المسؤولة عن إلغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال، فيما أعلنت عزمها منح تراخيص للجيل الرابع تختلف عن المعمول بها حالياً.وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصال علي […]

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