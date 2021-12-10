توضيح من هيئة بشأن ضريبة كارت النقال

2021/12/10 | 09:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة تعتزم منح تراخيص عن طريق آليات محددة للجيل الرابع.

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