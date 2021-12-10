الاردن يسجل إصابتين بمتحورة أوميكرون

2021/12/10 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل أول اصابتين بمتحورة أوميكرون في المملكة إحداها لقادم من جنوب إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) نقلا عن الوزارة أن "الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان"، مشيراة الى أن "الإصابة الثانية تعود لمواطن اردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً".

واوضحت أن " المواطن المصاب محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة".

ويشهد الاردن منذ نحو أسبوعين ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات المسجلة الإثنين ستة آلاف وعاد ليستقر حول خمسة آلاف يوميا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الخميس 998492 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 11879.

المصدر: وكالة الانباء الاردنية

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