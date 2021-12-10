2021/12/10 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عرض وزير الإعلام اللباني السابق، جورج قرداحي،على قناة “RT” الروسية (روسيا اليوم) العمل ضمن طاقمها، وذلك خلال استضافته ببرنامج “نيوز ميكر”.وقال قرداحي خلال مداخلة مع برنامج “نيوزميكر”: “شوف أنا هلا عاطل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرداحي يعرض على هذه القناة التلفزيونية توظيفه المركز الخبري الوطني.

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