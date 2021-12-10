مسؤول: بايدن لم يقدم تنازلات لبوتين

2021/12/10 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس الخميس، إن الرئيس جو بايدن لم يقدم أي تنازلات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية هذا الأسبوع عن الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا.

وأجرى بايدن مكالمات منفصلة الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاء في حلف شمال الأطلسي بمنطقة أوروبا الوسطى لمناقشة اتصاله مع بوتين.

وقال المسؤول الأمريكي، إن بايدن أوضح للحلفاء أنه ملتزم بالبند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الذي ينص على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف يعتبر هجوماً على جميع أعضائه.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن بايدن تحدث مع زيلينسكي عن التزام الولايات المتحدة “الراسخ” تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وقال إن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الصراع مع روسيا.

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