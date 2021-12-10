2021/12/10 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الجمعة، إلى زيادة نشاط المرتفع الجوي السيبيري مما يسبب أجواء باردة ودرجات حرارة منخفضة.

وقال المتنبئ الجوي محمد الدوري في تدوينة له تابعه NRT عربية، (10 كانون الأول 2021)، إن "نشاط المرتفع الجوي السيبيري سيجلب الأجواء الباردة جدًا خلال الليل إلى المناطق الشمالية والوسطى من العراق في غضون الأيام المقبلة مع استقرار الطقس".

وأضاف الدوري، "سيؤدي نشاط المرتفع الجوي السيبيري المتمركز إلى الشمال من العراق إلى زيادة الإحساس بالبرودة خلال الليل وأجواء باردة إلى باردة جدا شمال ووسط العراق لغاية مطلع الأسبوع المقبل، فيما يكون الطقس باردا ومستقرا بشكل عام جنوبا مع سماوات صافية، مما يؤدي إلى إنخفاض درجات الحرارة سريعًا حيث تهرب الحرارة من الغلاف الجوي إلى الفضاء بسبب عدم وجود غطاء من الغيوم".

وأشار إلى أن "التجميد محتمل على إرتفاع 700 / متر فما فوق في مرتفعات إقليم كردستان حيث يتحول أي ماء راكد إلى جليد مباشرة لاسيما مع ساعات الليل المتأخر والفجر والصباح الباكر".

وتابع الدوري، "نهارا تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبيا ومعتدلة ومشمسة ويطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة النهارية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس: موجات برد تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس: موجات برد تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).