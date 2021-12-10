2021/12/10 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

مدّدت السلطات المغربية حتّى 31 ديسمبر الجاري العمل بقرار تعليق رحلات الرّكاب الجوية والبحرية، من وإلى المملكة، وذلك بهدف مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني المغربية في مذكرة إنّه تقرّر تعليق كل الرّحلات من وإلى المغرب من 9 ديسمبر ولغاية 31 ديسمبر على أقلّ تقدير”.

وأضافت أنّه ستستثنى من هذا القرار الرحلات التي ستخصّص لإعادة مواطنين من الخارج بشرط أن تحصل على موافقات مسبقة.

وإثر قرار المديرية أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنّه “سيتمّ إلغاء الرحلات الجوية الدولية للخطوط الملكية المغربية من وإلى المغرب في كلا الاتجاهين ابتداء من 9 كانون الأول/ديسمبر (…) وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 في الساعة 23:59” بالتوقيتين المحلّي والعالمي.

والحدود الجوية للمملكة مغلقة منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الانتقال السريع لأوميكرون، االنسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، وعودة تفشّي الجائحة في أوروبا.

من جهته قال موقع ميديا 24 المتخصص بالأخبار الاقتصادية إنّ قرار تعليق الرحلات يشمل أيضاً سفن الركاب.

ومنذ أغلقت المملكة حدودها الجوية في 29 نوفمبر، تم تنظيم رحلات خاصة لإعادة مغربيين عالقين في الخارج إلى ديارهم، لا سيّما من أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً.

وأتت هذه الإجراءات “حفاظاً على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة”، بحسب ما أعلن وزير الصحة خالد آيت طالب خلال مؤتمر صحافي الخميس.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب أكثر من 951 ألف شخص، توفي منهم 14794 وفق آخر حصيلة رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يمدد إغلاق حدوده حتى نهاية العام لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يمدد إغلاق حدوده حتى نهاية العام لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).