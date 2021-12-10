طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الأحد المقبل

2021/12/10 | 10:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الاحد المقبل.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.وأضاف، أن “طقس يوم الاحد سيكون غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد”.وأشار إلى أن “طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع […]

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