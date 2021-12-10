انفوغراف: العراق ينتظر ارتفاع درجات الحرارة الأحد المقبل

2021/12/10 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الاحد المقبل.

وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه “يس عراق” أن “طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد“.

وأضاف، أن “طقس يوم الاحد سيكون غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد“.

وأشار إلى أن “طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع البلاد“.

ولفت البيان إلى أن “طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد،فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في البلاد“.

وأدناه درجات الحرارة لليوم الجمعة ويوم غد السبت:

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