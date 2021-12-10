الأردن يسجل إصابتين بمتحور أوميكرون

2021/12/10 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل أول اصابتين بمتحورة أوميكرون في المملكة إحداها لقادم من جنوب أفريقيا.

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